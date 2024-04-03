Ребенок убежал со двора в тайгу в Приморье: чем завершились поиски

«2 апреля житель Кавалерово сообщил о том, что в 19.00 шестилетний ребенок взял телефон матери и как обычно пошел гулять во дворе дома. Через полчаса его там не оказалось», — сообщили в Министерстве ГОЧС Приморского края.
Позвонив на телефон мальчику, мужчина услышал только шелест листвы и лай собак. Были незамедлительно организованы поиски ребенка. В течение всей ночи его искали сотрудники полиции, кинологи с собаками, волонтеры, работники местной администрации и приморские спасатели.
Мальчика обнаружили утром 3 апреля в лесу, он госпитализирован с переохлаждением.
По факту произошедшего прокуратура проводит проверку.
Напомним, в Приморье разрабатывают меры для безопасного отдыха туристов. Такое поручение дал президент России из-за обитающих акул в водах региона.