Близ Тайваня произошло второе землетрясение

По предварительным данным, на Тайване один человек погиб, более 50 пострадали, в городе Хуалянь обрушились два здания. На кадрах, публикуемых в соцсетях, видны поврежденные здания, по данным СМИ, в одном из них оказались заблокированы восемь человек. Зафиксированы перебои в работе интернета. Данные о разрушениях в Японии отсутствует.