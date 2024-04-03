Близ Тайваня произошло второе землетрясение

Первое землетрясение магнитудой 7,7 было зафиксировано в 8.58 по японскому времени (2.58 мск) близ восточного побережья Тайваня. Глубина залегания эпицентра пока не определена, лишь отмечается, что он находился «на очень мелкой» глубине под водой.
Менее чем через 15 минут — в 9.11 по японскому времени (3.11 мск) — там же произошло землетрясение магнитудой 6,6. Глубина залегания эпицентра вновь определена как «очень мелкая».
Третье землетрясение магнитудой 6,3 было зафиксировано в этом же регионе в 9.35 по японскому времени (3.35 мск). Эпицентр располагался на глубине 20 километров под водой.
Толчки ощущались также в южной японской префектуре Окинава. После землетрясения для островов Окинава, Мияко и островной группы Яэяма была объявлена угроза цунами. Японские специалисты не исключают, что высота приливной волны может достигнуть трех метров.
Как передает телеканал NHK, приливная волна высотой в 30 сантиметров достигла острова Ёнагуни в 9.18 по японскому времени (3.18 мск). В 9.32 (3.32 мск) небольшая волна пришла в порт Исигаки на одноименном острове. В 10.03 (4.03) небольшая волна зафиксирована на острове Мияко.
По предварительным данным, на Тайване один человек погиб, более 50 пострадали, в городе Хуалянь обрушились два здания. На кадрах, публикуемых в соцсетях, видны поврежденные здания, по данным СМИ, в одном из них оказались заблокированы восемь человек. Зафиксированы перебои в работе интернета. Данные о разрушениях в Японии отсутствует.