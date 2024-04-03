ЦКБР: ВСУ начали применять радиомаяки-ловушки для выявления мест дислокации ВС РФ

«ВСУ начали устанавливать на дронах автономные коробки с LoRaWan-начинкой, они ни к чему не подключены, при этом крепятся к дрону намертво. Просто коробка с антенной. Первоначально эти радиомаяки предназначались ВСУ для того, чтобы обнаруживать упавшие дроны. В дальнейшем ВСУ начали использовать их для обнаружения мест дислокации российских военнослужащих в связи с тем, что наши бойцы часто забирают упавшие или сбитые дроны и уносят к себе в опорный пункт», — рассказал Кузякин.
Радиомаяк работает в энергосберегающем режиме и может функционировать в течение длительного времени. «Устройство автономное, принимает GPS и шлет редкие, но мощные пакеты по LoRaWan. Протокол энергосберегающий, устройство может лежать и передавать долго и далеко. Казалось бы, ну радиомаяк, что с ним может пойти не так? С ним может пойти не так все: затрофеили дрон, отключили его, принесли его в опорник. Через пару часов по вам прилетит так, что мало не покажется. Потому что с помощью этого незамысловатого устройства вы сами же и расскажете противнику, где вы находитесь», — заявил глава ЦКБР.
Выявление радиомаяка
Образцы украинских радиомаяков были получены благодаря внимательности российских бойцов. «Благодаря бдительности российских военнослужащих, несущих службу в зоне СВО, специалисты ЦКБР получили данные по этим маякам и исследовали их. Эти бойцы проходили обучение в ЦКБР и смогли идентифицировать нечто, представляющее угрозу», — подчеркнул Кузякин.
Специалист уточнил, что украинский радиомаяк оснащен кнопкой выключения, однако призвал не применять ее. «Призываю российских бойцов не доверять этой кнопке. Я бы на этом устройстве тоже кнопку поставил и даже подпаял бы все правильно, но отключала бы она только звуковые оповещения. И никто бы не смог догадаться, что ничто никогда не выключается на самом деле. Поэтому если вы видите на дроне автономную коробку с LoRa-антенной, уничтожьте ее, оставьте на месте или используйте со смекалкой, зная, что противник отслеживает данный радиомаяк», — сказал глава ЦКБР.
По словам Кузякина, ЦКБР предупредил о новой угрозе российские подразделения. «Мы разослали данное предупреждение по всем подразделениям, и сейчас, когда наши бойцы забирают с поля очередной дрон врага, они обязательно отслеживают, чтобы на аппарате не было радиотехнических закладок», — отметил он.
ЦКБР базируется в Жуковском. Центр является базовой организацией Московского физико-технического института и Центрально-аэрогидродинамического института им. Н. Е. Жуковского. Организация осуществляет разработку и производство FPV-дронов, проводит обучение специалистов и работает только с силовыми ведомствами. ЦКБР находится на самообеспечении.