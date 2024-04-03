ЦКБР: ВСУ начали применять радиомаяки-ловушки для выявления мест дислокации ВС РФ

Радиомаяк работает в энергосберегающем режиме и может функционировать в течение длительного времени. «Устройство автономное, принимает GPS и шлет редкие, но мощные пакеты по LoRaWan. Протокол энергосберегающий, устройство может лежать и передавать долго и далеко. Казалось бы, ну радиомаяк, что с ним может пойти не так? С ним может пойти не так все: затрофеили дрон, отключили его, принесли его в опорник. Через пару часов по вам прилетит так, что мало не покажется. Потому что с помощью этого незамысловатого устройства вы сами же и расскажете противнику, где вы находитесь», — заявил глава ЦКБР.