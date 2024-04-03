Приморец, чтобы остановить двух мигрантов, сообщил о минировании аэропорта

По данным пресс-службы УТ МВД России по ДФО, дело возбуждено против 31-летнего жителя города Находка, который до этого момента не имел никаких проблем с законом. Сообщается, что мотивом его поступка стало желание помешать отъезду двух мигрантов — граждан одной из республик Средней Азии. По словам приморца, иностранцы собирались покинуть Россию, не выполнив взятых на себя обязательств по строительным работам, на которые их наняли. В попытке остановить работников, мужчина сознательно передал в службу аэропорта заведомо ложную информацию о минировании.