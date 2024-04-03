Приморец, чтобы остановить двух мигрантов, сообщил о минировании аэропорта

Полиция Владивостока возбудила уголовное дело против мужчины, который, как утверждается, распространил ложные сведения о наличии взрывного устройства в аэропорту города.
По данным пресс-службы УТ МВД России по ДФО, дело возбуждено против 31-летнего жителя города Находка, который до этого момента не имел никаких проблем с законом. Сообщается, что мотивом его поступка стало желание помешать отъезду двух мигрантов — граждан одной из республик Средней Азии. По словам приморца, иностранцы собирались покинуть Россию, не выполнив взятых на себя обязательств по строительным работам, на которые их наняли. В попытке остановить работников, мужчина сознательно передал в службу аэропорта заведомо ложную информацию о минировании.
Это сообщение привело к немедленной реакции со стороны правоохранительных органов, которые оперативно провели всестороннюю проверку помещений аэропорта и прилегающих территорий. Естественно никаких взрывных устройств найдено не было.
В результате было возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Данное преступление влечет за собой возможное наказание — лишение свободы на срок до пяти лет. В отношении подозреваемого была применена мера пресечения в форме подписки о невыезде и обязательства соблюдать законное поведение в ожидании судебного разбирательства.