В Новосибирске почти 200 домам угрожает подтопление

В Новосибирске в зону подтопления попадают 186 многоквартирных домов (МКД). Об этом сообщил и.о. главы департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии Владимир Ткаченко на аппаратном совещании.
По его информации, с территории 56 домов вывезли снег, на придомовых участках остальных МКД ворошат снег и отводят воды.
В общей сложности сотрудники УК очистили снег на 5,51 тысячах МКД по всему городу.
На территориях домов расположены 344 дождеприемника. По данным на 29 марта, очищен 21.
«Для пропуска паводковых вод нужно было подготовить ливневые канализации, расположенных на придомовых территориях. Всего имеется 344 приемника, из них на 29 марта очищено 21», — сказал Ткаченко.
Врио мэра Новосибирска Олег Клемешов раскритиковал темпы подготовки ливневок и уборку снега. Он отметил, что в паводку открыли 1600 дождеприемников, а надо в два раза больше, чтобы дороги не затопило.
Клемешов отметил, что из-за того, что на Большой, 256 вовремя не открыли ливневку, дорогу переморозило. На Забалуева, 78 произошло тоже самое.
Напомним, в Новосибирске открыли 13% ливневок в преддверии паводкового сезона.