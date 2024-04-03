В Приморье потушено еще четыре природных пожара

За последние сутки в Приморье были потушены еще четыре природных пожара. По заявлениям пресс-службы краевого правительства, на утро среды, 3 апреля, новых очагов в регионе не зафиксировано, сообщает ИА PrimaMedia.
В Рубиновке Пограничного округа площадь возгорания составила 25 гектаров. В борьбе с природной стихией участвовали более девяти человек и две единицы техники.
В ликвидации пожара в Партизанском муниципальном округе в Николаевке приняли участие 15 специалистов и три единицы техники, общая площадь возгорания составила 40 гектаров.
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Ситуацию прокомментировали в правительстве.
Площадь возгорания в Буссевке Спасского городского округа составила 50 гектаров. Всего в тушении приняли участие пять пожарных, а также одна автоцистерна.
Последней территорией, которую поглотил огонь, стала Кишиневка Лазовского округа. На помощь в борьбе с пожаром было привлечено 10 человек и три единицы техники, общая площадь возгорания составила 3,3 гектара.
Стоит напомнить, что в Приморье введен особый противопожарный режим в 22 муниципалитетах. Режим предусматривает ограничение на посещение лесов и ответственность за нарушение правил пожарной безопасности. В случае нарушения предусмотрена уголовная ответственность и крупный штраф в районе 60 тысяч рублей для граждан, и 2 миллионов рублей для юридических лиц.