ЦАХАЛ назвал ошибкой удар по Газе, при котором погибли семь волонтеров WCK

«Всемирная центральная кухня» была основана шеф-поваром и ресторатором Хосе Андресом в 2010 году как гуманитарный проект для обеспечения питанием людей, оказавшихся в эпицентре природных или других катаклизмов. После начала войны Израиля и «Хамаса» организация присоединилась к доставке гуманитарных грузов морским путем с Кипра. По данным «Всемирной центральной кухни», среди семи погибших в результате израильского удара в ночь на 2 апреля — граждане Австралии, Великобритании, Польши, палестинцы, а также человек с двойным гражданством США и Канады.