ЦАХАЛ назвал ошибкой удар по Газе, при котором погибли семь волонтеров WCK

«Я хочу внести ясность — удар не был нанесен с намерением причинить вред гуманитарным работникам. Это была ошибка, которая последовала за неправильной идентификацией — ночью, во время войны, в очень сложных условиях. Этого не должно было случиться», — сказал Халеви в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале ЦАХАЛа.
Глава генштаба подчеркнул, что ЦАХАЛ проводит тщательную проверку для установления всех обстоятельств произошедшего. Он отметил, что Израиль высоко ценит работу сотрудников WCK, которые «творят добро в трудных условиях».
«Всемирная центральная кухня» была основана шеф-поваром и ресторатором Хосе Андресом в 2010 году как гуманитарный проект для обеспечения питанием людей, оказавшихся в эпицентре природных или других катаклизмов. После начала войны Израиля и «Хамаса» организация присоединилась к доставке гуманитарных грузов морским путем с Кипра. По данным «Всемирной центральной кухни», среди семи погибших в результате израильского удара в ночь на 2 апреля — граждане Австралии, Великобритании, Польши, палестинцы, а также человек с двойным гражданством США и Канады.