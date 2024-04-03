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МО РФ сообщило об уничтожении укрепленных опорных пунктов ВСУ на правом берегу Днепра

ТАСС, 3 апреля. Экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» ВДВ уничтожили замаскированные опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) с личным составом на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В зоне проведения специальной военной операции расчеты тяжелых огнеметных систем “Солнцепек” одного из соединений Воздушно-десантных войск из состава группировки войск “Днепр” ежедневно выполняют огневые задачи по уничтожению укрепленных долговременных опорных пунктов, позиций и блиндажей с бронетехникой ВСУ, поражению живой силы на правобережье Днепра в Херсонской области. В этот раз разведка доложила, об уничтожении десантниками живой силы противника в замаскированных укрепленных опорных пунктах», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве добавили, что контроль и корректировка огневого поражения проводится расчетами беспилотных летательных аппаратов, которые в режиме реального времени передают данные на командный пункт.

ТОС-1А «Солнцепек» — огнеметная система на танковом шасси. Использует неуправляемые реактивные снаряды калибра 220 мм с термобарической боевой частью для уничтожения объемным взрывом живой силы противника, боевой техники и укреплений. На пусковой установке размещается до 24 снарядов, способных накрыть площадь до 40 тыс. кв. м. Полный залп занимает шесть секунд. Расчет — три человека.