МО РФ сообщило об уничтожении укрепленных опорных пунктов ВСУ на правом берегу Днепра

«В зоне проведения специальной военной операции расчеты тяжелых огнеметных систем “Солнцепек” одного из соединений Воздушно-десантных войск из состава группировки войск “Днепр” ежедневно выполняют огневые задачи по уничтожению укрепленных долговременных опорных пунктов, позиций и блиндажей с бронетехникой ВСУ, поражению живой силы на правобережье Днепра в Херсонской области. В этот раз разведка доложила, об уничтожении десантниками живой силы противника в замаскированных укрепленных опорных пунктах», — говорится в сообщении.