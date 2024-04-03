Ричмонд
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российский боец победил в снайперской дуэли под Работино двух боевиков ВСУ

МЕЛИТОПОЛЬ, 3 апр — РИА Новости. Снайпер 42-й гвардейской дивизии группировки «Днепр» уничтожил двух снайперов вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Работино Запорожской области, когда те меняли позицию, рассказал журналистам старший снайпер с позывным «Ветка».

Источник: Sputnik.by

«Иногда везет — ротация (противника) проходит рядышком, в районе 200−300 метров. И есть возможность отработать по двум-трем целям. Вражеские снайперы обычно работают под шквалом огня (ВСУ), чтобы сложнее было выявить их позиции, но им не повезло. С оператором (БПЛА) и со снайперской парой мы обнаружили их позицию и отработали по ним», — сказал «Ветка», добавив, что противник был уничтожен.

По словам военнослужащего, время ожидания целей для снайперов в среднем составляет от восьми часов до нескольких суток.

«Коллектив у нас хороший, дружный. Друг другу всегда поможем. Победа будет за нами, враг будет разбит», — добавил он.