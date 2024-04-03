Российский боец победил в снайперской дуэли под Работино двух боевиков ВСУ

«Иногда везет — ротация (противника) проходит рядышком, в районе 200−300 метров. И есть возможность отработать по двум-трем целям. Вражеские снайперы обычно работают под шквалом огня (ВСУ), чтобы сложнее было выявить их позиции, но им не повезло. С оператором (БПЛА) и со снайперской парой мы обнаружили их позицию и отработали по ним», — сказал «Ветка», добавив, что противник был уничтожен.