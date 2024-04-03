21-летнего жителя Бердска подозревают в реабилитации нацизма в соцсетях

СК возбудил уголовное дело в отношении 21-летнего жителя Бердска, которого подозревают в реабилитации нацизма. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
По данным ведомства, в мае 2022 молодой человек опубликовал на своей странице в соцсетях видеоролик, в котором неуважительно говорится о днях воинской славы России, связанных с защитой Отечества. Отмечается, что подозреваемый понимал, что данное видео реабилитирует нацизм и доступно для других пользователей.
Видеоролик обнаружили сотрудники УФСБ России по Новосибирской области.
Напомним, подростков задержали за рисунок свастики на стена дома в Новосибирске.