ВКС ударили по подразделениям ВСУ неуправляемыми ракетами

«Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника на северодонецком направлении в зоне проведения специальной военной операции», — говорится в сообщении.
Отмечается, что пуски ракет экипажи выполняли парами с малых высот, а после применения авиационных средств поражения выполнили маневр, выпустили тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета. По результатам объективного контроля, все заданные цели успешно поражены, уточнили в МО РФ.
«Получили боевую задачу по уничтожению живой силы противника. Вышли в район цели. Произвели пуск неуправляемых ракет с кабрирования. ПАН подтвердил попадание. Работаем по самому прямому предназначению. Победа будет за нами!» — приводит военное ведомство слова лётчика Су-25 с позывным Сталкер.
Отмечается, что после боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава выполнили обслуживание самолетов и подготовку техники к повторному боевому вылету.
На опубликованном Минобороны видеоролике видно, как лётчики в обмундировании подходят к самолётам, проверяют их, садятся и готовятся к вылету. Также показаны взлёт и выход в район удара, пролёт на сверхмалой высоте и то, как штурмовики выпускают ракеты. Кроме того, демонстрируется возвращение самолётов на аэродром.