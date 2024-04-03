ВКС ударили по подразделениям ВСУ неуправляемыми ракетами

На опубликованном Минобороны видеоролике видно, как лётчики в обмундировании подходят к самолётам, проверяют их, садятся и готовятся к вылету. Также показаны взлёт и выход в район удара, пролёт на сверхмалой высоте и то, как штурмовики выпускают ракеты. Кроме того, демонстрируется возвращение самолётов на аэродром.