Пьяная женщина в Хабаровске пистолетом пугала детей во дворе

Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО, происшествие случилось в одном из дворов по улице Ворошилова. Женщина сначала потребовала прекратить шуметь и мешать друг другу кататься с горки, потом пригрозила пистолетом, который не являлся огнестрельным оружием. Она даже навела его в сторону детей и выстрелила. Дети успели убежать, испугались, восприняв как угрозу демонстрацию женщиной предмета, используемого в качестве оружия.