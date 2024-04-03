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Пьяная женщина в Хабаровске пистолетом пугала детей во дворе

Жительница Хабаровска ждет суда по обвинению в хулиганстве.

Источник: МК.RU Хабаровск

Женщина в декабре 2023 года решила припугнуть детей пистолетом для стрельбы полимерными шариками. Она была пьяна, а дети, которые находились на детской площадке, шумели и мешали ей.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО, происшествие случилось в одном из дворов по улице Ворошилова. Женщина сначала потребовала прекратить шуметь и мешать друг другу кататься с горки, потом пригрозила пистолетом, который не являлся огнестрельным оружием. Она даже навела его в сторону детей и выстрелила. Дети успели убежать, испугались, восприняв как угрозу демонстрацию женщиной предмета, используемого в качестве оружия.