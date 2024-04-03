Артиллеристов группировки «Центр» представили к наградам

«Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 “Град” группировки войск “Центр” нанесли ракетные удары по опорным пунктам ВСУ, обеспечив продвижение штурмовых групп наших мотострелков на авдеевском направлении», — сообщили в МО РФ.
Там добавили, что контроль поражения целей и передачу координат местоположения ВСУ осуществляли разведчики с помощью БПЛА «Орлан-30». Слаженная боевая работа артиллеристов и разведподразделения позволила уничтожить все выявленные цели.
«Первый шквал огня был нанесен с огневых позиций по скоплению живой силы и легкобронированной технике противника, находящейся на удалении около 10 километров. Вторым ударом расчеты подавили разрозненные группы ВСУ, утаившиеся в лесополосе, применив осколочно-фугасные реактивные снаряды», — сообщили в оборонном ведомстве.
Особо отличившихся военнослужащих наградили государственными наградами.
«Командование группировки вручило бойцам медаль ордена “За заслуги перед Отечеством” II степени с мечами, “За отвагу”, “За храбрость”, медаль “За воинскую доблесть” II степени, а также медали “Суворова” и “Жукова”. Одному из военнослужащих артиллерийского подразделения было присвоено первое офицерское звание — младший лейтенант», — сообщили в Минобороны.