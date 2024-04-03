Артиллеристов группировки «Центр» представили к наградам

«Первый шквал огня был нанесен с огневых позиций по скоплению живой силы и легкобронированной технике противника, находящейся на удалении около 10 километров. Вторым ударом расчеты подавили разрозненные группы ВСУ, утаившиеся в лесополосе, применив осколочно-фугасные реактивные снаряды», — сообщили в оборонном ведомстве.