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Артиллеристов группировки «Центр» представили к наградам

ЛУГАНСК, 3 апр — РИА Новости. Артиллеристы группировки «Центр» обеспечили продвижение мотострелков на авдеевском направлении, особо отличившихся военнослужащих командование наградило государственными наградами, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 “Град” группировки войск “Центр” нанесли ракетные удары по опорным пунктам ВСУ, обеспечив продвижение штурмовых групп наших мотострелков на авдеевском направлении», — сообщили в МО РФ.

Там добавили, что контроль поражения целей и передачу координат местоположения ВСУ осуществляли разведчики с помощью БПЛА «Орлан-30». Слаженная боевая работа артиллеристов и разведподразделения позволила уничтожить все выявленные цели.

«Первый шквал огня был нанесен с огневых позиций по скоплению живой силы и легкобронированной технике противника, находящейся на удалении около 10 километров. Вторым ударом расчеты подавили разрозненные группы ВСУ, утаившиеся в лесополосе, применив осколочно-фугасные реактивные снаряды», — сообщили в оборонном ведомстве.

Особо отличившихся военнослужащих наградили государственными наградами.

«Командование группировки вручило бойцам медаль ордена “За заслуги перед Отечеством” II степени с мечами, “За отвагу”, “За храбрость”, медаль “За воинскую доблесть” II степени, а также медали “Суворова” и “Жукова”. Одному из военнослужащих артиллерийского подразделения было присвоено первое офицерское звание — младший лейтенант», — сообщили в Минобороны.