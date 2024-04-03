Ричмонд
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Росгвардия обезвредила артиллерийский снаряд периода ВОВ в Иркутской области

Боеприпас был обнаружен в селе Сосновка Усольского района.

Источник: Управление Росгвардии по Иркутской области

В Иркутской области взрывотехники Росгвардии уничтожили артиллерийский снаряд периода ВОВ. Боеприпас был обнаружен в селе Сосновка Усольского района, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Управления Росгвардии.

Местные жители сообщили о подозрительном предмете в правоохранительные органы. Прибывшие на место специалисты Росгвардии провели обследование и установили, что это 57-мм артиллерийский снаряд 1944-го года выпуска, со следами сильной коррозии.

Сотрудники вывезли боеприпас в безопасное место и уничтожили его накладным зарядом с соблюдением мер безопасности на специальной подрывной площадке.