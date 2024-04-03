Росгвардия обезвредила артиллерийский снаряд периода ВОВ в Иркутской области

В Иркутской области взрывотехники Росгвардии уничтожили артиллерийский снаряд периода ВОВ. Боеприпас был обнаружен в селе Сосновка Усольского района, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Управления Росгвардии.
Местные жители сообщили о подозрительном предмете в правоохранительные органы. Прибывшие на место специалисты Росгвардии провели обследование и установили, что это 57-мм артиллерийский снаряд 1944-го года выпуска, со следами сильной коррозии.
Сотрудники вывезли боеприпас в безопасное место и уничтожили его накладным зарядом с соблюдением мер безопасности на специальной подрывной площадке.