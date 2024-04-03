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Супружеская пара едва не погибла в пригороде Астаны из-за паводка

Супруги были в палатке, когда пришла вода.

Источник: ДЧС РК

АСТАНА, 3 апр — Sputnik. Разлившаяся река Нура вблизи города Косшы Акмолинской области (под Астаной) отрезала путь супружеской чете.

Мужчина и женщина 58 и 56 лет оказались в окружении воды из-за разлива русла реки Нура, сообщает департамент по ЧС Акмолинской области. Случай произошел вблизи села Тайтобе города Косшы.

Супруги находились в палатке, когда пришла вода.

Сотрудники оперативно-спасательного отряда благополучно эвакуировали их и доставили к родственникам в Косшы.

Паводки в Казахстане в 2024 году

По последним данным, число эвакуированных превысило 16 тысяч человек.

️В трех регионах Казахстана сохраняется сложная обстановка, сообщало МЧС. Это Актюбинская, Западно-Казахстанская и Костанайская. ️Также в зоне подтопления Акмолинская, Атырауская и Павлодарская области.

️Остаются подтопленными около 1,4 тысячи частных жилых домов. ️Отрезаны водой 62 села, с населением поддерживается связь и созданы запасы продуктов и лекарств.