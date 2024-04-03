Пожарные МЧС потушили два автомобиля в Приморье

Стоит отметить, что сейчас в правоохранительных органах устанавливается причина возгорания транспортных средств. В пресс-службе ГУ МЧС России по Примосркому краю еще раз напомнили, что одним из главных «помощников» в подобных ситуациях может стать автомобильный огнетушитель.