Пожарные МЧС потушили два автомобиля в Приморье

Два автомобиля сгорели в Приморье за минувшие сутки. Инциденты зарегистрированы в двух городах — во Владивостоке и в Находке, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе МЧС России.
Во Владивостоке пожарные оперативно устранили возгорание легкового автомобиля на улице Плеханова. В Находке на улице Павлова был потушен микрогрузовик.
Стоит отметить, что сейчас в правоохранительных органах устанавливается причина возгорания транспортных средств. В пресс-службе ГУ МЧС России по Примосркому краю еще раз напомнили, что одним из главных «помощников» в подобных ситуациях может стать автомобильный огнетушитель.
«В обоих случаях обошлось без пострадавших и погибших, причины пожаров и ущерб устанавливаются», — подытожили в ведомстве.