Ричмонд
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что известно о землетрясении у берегов Тайваня

В ночь на 3 апреля к юго-западу от Окинавы произошло землетрясение магнитудой 7,7. Эпицентр располагался вблизи восточного побережья Тайваня. После этого была объявлена угроза цунами высотой до 3 м. По данным Центрального метеорологического управления острова, это стало самым мощным землетрясением на Тайване за последние 25 лет. По данным пожарной службы, погиб минимум 1 человек, еще 50 пострадали.

ТАСС собрал главное, что известно на данный момент.

Что произошло

  • Магнитуду первого землетрясения японские метеорологи оценили в 7,5, однако позднее повысили оценку до 7,7.
  • Сразу после первого землетрясения последовало второе, его магнитуду японские метеорологи оценили в 6,6.
  • Метеорологическая служба Тайваня оценила магнитуды произошедших землетрясений в 7,2 и 6,5.
  • Позднее к востоку от Тайваня произошло еще четыре повторных землетрясения магнитудой до 5,4. Всего, согласно данным Центрального метеорологического управления острова, зафиксировано более 40 афтершоков магнитудой до 6,5.
  • Центральное информационное агентство острова со ссылкой на сейсмологов предупреждает, что в ближайшие дни на Тайване могут произойти землетрясения магнитудой до 7,0.

Жертвы

  • На Тайване погиб минимум 1 человек, еще 50 пострадали, сообщили в пожарных службах.
  • В уезде Хуалянь частично обрушился восьмиэтажный жилой дом. Там заблокированы восемь человек.
  • Власти Тайваня приняли решение задействовать военнослужащих для участия в спасательной операции и ликвидации последствий землетрясения.

Последствия

  • Спустя примерно 15 минут после землетрясений телеканал NHK сообщил, что цунами достигло острова Ёнагуни у побережья Тайваня.
  • Позднее японские метеорологи сообщили, что цунами достигло побережья острова Исигаки.
  • В городе Хуалянь на Тайване оказались разрушены несколько зданий.
  • Более 87 тыс. домохозяйств на Тайване остаются без электроснабжения после мощного землетрясения.
  • В Гуанчжоу приостановлено движение поездов из-за землетрясения на Тайване.
  • Аэропорт на Окинаве приостановил вылеты и проводит эвакуацию из-за угрозы цунами.

Международная реакция

  • Посольство РФ сообщило, что обращений от россиян в связи с угрозой цунами не поступало.
  • Китае объявили наивысший уровень опасности в связи с цунами.
  • Япония выразила готовность помочь Тайваню в случае необходимости.
  • Китай сообщил, что следит за ситуацией с землетрясением и готов оказать помощь.