Что известно о землетрясении у берегов Тайваня

В ночь на 3 апреля к юго-западу от Окинавы произошло землетрясение магнитудой 7,7. Эпицентр располагался вблизи восточного побережья Тайваня. После этого была объявлена угроза цунами высотой до 3 м. По данным Центрального метеорологического управления острова, это стало самым мощным землетрясением на Тайване за последние 25 лет. По данным пожарной службы, погиб минимум 1 человек, еще 50 пострадали.