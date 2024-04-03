Что известно о землетрясении у берегов Тайваня

ТАСС собрал главное, что известно на данный момент.
Что произошло
- Магнитуду первого землетрясения японские метеорологи оценили в 7,5, однако позднее повысили оценку до 7,7.
- Сразу после первого землетрясения последовало второе, его магнитуду японские метеорологи оценили в 6,6.
- Метеорологическая служба Тайваня оценила магнитуды произошедших землетрясений в 7,2 и 6,5.
- Позднее к востоку от Тайваня произошло еще четыре повторных землетрясения магнитудой до 5,4. Всего, согласно данным Центрального метеорологического управления острова, зафиксировано более 40 афтершоков магнитудой до 6,5.
- Центральное информационное агентство острова со ссылкой на сейсмологов предупреждает, что в ближайшие дни на Тайване могут произойти землетрясения магнитудой до 7,0.
Жертвы
- На Тайване погиб минимум 1 человек, еще 50 пострадали, сообщили в пожарных службах.
- В уезде Хуалянь частично обрушился восьмиэтажный жилой дом. Там заблокированы восемь человек.
- Власти Тайваня приняли решение задействовать военнослужащих для участия в спасательной операции и ликвидации последствий землетрясения.
Последствия
- Спустя примерно 15 минут после землетрясений телеканал NHK сообщил, что цунами достигло острова Ёнагуни у побережья Тайваня.
- Позднее японские метеорологи сообщили, что цунами достигло побережья острова Исигаки.
- В городе Хуалянь на Тайване оказались разрушены несколько зданий.
- Более 87 тыс. домохозяйств на Тайване остаются без электроснабжения после мощного землетрясения.
- В Гуанчжоу приостановлено движение поездов из-за землетрясения на Тайване.
- Аэропорт на Окинаве приостановил вылеты и проводит эвакуацию из-за угрозы цунами.
Международная реакция
- Посольство РФ сообщило, что обращений от россиян в связи с угрозой цунами не поступало.
- Китае объявили наивысший уровень опасности в связи с цунами.
- Япония выразила готовность помочь Тайваню в случае необходимости.
- Китай сообщил, что следит за ситуацией с землетрясением и готов оказать помощь.