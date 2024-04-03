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В Железногорске задержали девятиклассника, который работал на телефонных мошенников

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На вырученные деньги, похищенные у старушки, парень купил себе кроссовки.

Источник: НИА Красноярск

В полицию обратилась 83-летняя жительница Железногорска, которая рассказала, что стала жертвой аферистов. Пенсионерка поверила, что ее внучка совершила ДТП и может оказаться за решеткой. Решить вопрос можно передав крупную сумму денег для вымышленной жертвы авария.

Женщина отдала приехавшему курьеру все сбережения суммой 590 тысяч рублей и только потом связалась с родными.

Правоохранители установили, что курьером был 16-летний учащийся одной из городских школ. Подросток признался, что предложение о подработке увидел в соцсетях и далее следовал указаниям. По договоренности с «работодателем» в качестве вознаграждения школьник оставил себе 9 тысяч рублей, которые сразу потратил на новые кроссовки. Остальные деньги перевел на счет.

Проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение, сообщает краевая полиция.