В Железногорске задержали девятиклассника, который работал на телефонных мошенников

В полицию обратилась 83-летняя жительница Железногорска, которая рассказала, что стала жертвой аферистов. Пенсионерка поверила, что ее внучка совершила ДТП и может оказаться за решеткой. Решить вопрос можно передав крупную сумму денег для вымышленной жертвы авария.
Женщина отдала приехавшему курьеру все сбережения суммой 590 тысяч рублей и только потом связалась с родными.
Правоохранители установили, что курьером был 16-летний учащийся одной из городских школ. Подросток признался, что предложение о подработке увидел в соцсетях и далее следовал указаниям. По договоренности с «работодателем» в качестве вознаграждения школьник оставил себе 9 тысяч рублей, которые сразу потратил на новые кроссовки. Остальные деньги перевел на счет.
Проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение, сообщает краевая полиция.