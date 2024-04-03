В Железногорске задержали девятиклассника, который работал на телефонных мошенников

Правоохранители установили, что курьером был 16-летний учащийся одной из городских школ. Подросток признался, что предложение о подработке увидел в соцсетях и далее следовал указаниям. По договоренности с «работодателем» в качестве вознаграждения школьник оставил себе 9 тысяч рублей, которые сразу потратил на новые кроссовки. Остальные деньги перевел на счет.