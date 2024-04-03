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Два человека погибли в жесткой аварии в центре Уфы

В Уфе два человека погибли в аварии на улице 50 лет Октября.

Источник: ГИБДД Башкирии

Рано утром, 3 апреля, произошла смертельная авария в центре Уфы. Как сообщает пресс-служба ГИБДД по РБ, трагедия случилась на перекрестке 50 лет Октября и улицы Мингажева.

Мужчина за рулем ВАЗ-2114 на высокой скорости попытался проскочить на красный сигнал светофора, но не успел: в него влетела «Volkswagen Polo». От удара отечественную легковушку выкинуло с дороги и отбросило на металлическое ограждение.

В аварии моментально погиб 37-летний водитель ВАЗ, его пассажир скончался на руках медиков. Пострадавшего водителя иномарки осматривают врачи.

По факту случившегося начато разбирательство.