Два человека погибли в жесткой аварии в центре Уфы

Рано утром, 3 апреля, произошла смертельная авария в центре Уфы. Как сообщает пресс-служба ГИБДД по РБ, трагедия случилась на перекрестке 50 лет Октября и улицы Мингажева.
Мужчина за рулем ВАЗ-2114 на высокой скорости попытался проскочить на красный сигнал светофора, но не успел: в него влетела «Volkswagen Polo». От удара отечественную легковушку выкинуло с дороги и отбросило на металлическое ограждение.
В аварии моментально погиб 37-летний водитель ВАЗ, его пассажир скончался на руках медиков. Пострадавшего водителя иномарки осматривают врачи.
По факту случившегося начато разбирательство.