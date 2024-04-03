Сапог, 700 ориентировок, БПЛА: как прошел еще один день поисков подростков в Уфе

Как информировал «Башинформ», накануне во время обследования русла реки Белой с применением судна на воздушной подушке спасатели нашли сапог, предположительно, одного из пропавших подростков. Обувь обнаружили в 500 метрах ниже по течению от места нахождения портфелей мальчиков. Сейчас водолазы стараются обследовать как можно большую площадь акватории реки, так как со дня на день начнётся период активного ледохода и половодья, который временно приостановит их работу. В этот период водолазам запрещено погружаться из-за угрозы их жизни.