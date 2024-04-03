Сапог, 700 ориентировок, БПЛА: как прошел еще один день поисков подростков в Уфе

По данным отряда «ЛизаАлерт. Башкортостан», штаб поиска работает круглосуточно. В помощь региональному отряду дополнительно прибыли опытные поисковики «ЛизаАлерт» из Москвы, Калуги, Челябинска, Магнитогорска, Миасса, Усть-Катава, Перми, Новосибирска и Самары. Продолжают приходить добровольцы и неравнодушные жители Уфы. Люди регистрируются в штабе, формируются в группы и выходят на задачи.
2 апреля в поиске приняли участие 175 человек, пешими группами было выполнено 33 задачи, 21 автомобильный экипаж был задействован на патрулировании улиц и расклейке ориентировок, рассказали волонтеры. Общая протяжённость записанных треков на данный момент составляет более 1878 километров. Поисковики продолжают прочёс леса и проверку береговой линии по обеим сторонам реки Белой. Были привлечены беспилотные летательные аппараты самолётного типа для осмотра акватории с воздуха. Все поступающие свидетельства тщательно проверяются.
В рамках поисковой операции было принято решение поднять в воздух БПЛА самолетного типа, чтобы исследовать поверхность реки Белой и окрестностей. В связи с этим было опубликовано предупреждение жителей Уфы, пригородов и Благовещенского района о появлении в воздухе БПЛА.
«Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении пропавших, пожалуйста, незамедлительно обратитесь на круглосуточную горячую линию отряда “ЛизаАлерт” — 8 (800)700−54−52 (бесплатно на территории РФ), либо позвоните инфоргам поиска: Елене (Барбие) 8−987−09−97−092, Анастасии (Моррисан) 8−937−32−044−74, Анастасии (Стейше) 8−999−18−89−106, — обратились к гражданам добровольцы. — Большое спасибо всем, кто поддерживает нас. Силами неравнодушных горожан в штаб поиска доставлено всё необходимое: продукты, оборудование, спецодежда и обувь, распечатано 700 ориентировок».
Как информировал «Башинформ», накануне во время обследования русла реки Белой с применением судна на воздушной подушке спасатели нашли сапог, предположительно, одного из пропавших подростков. Обувь обнаружили в 500 метрах ниже по течению от места нахождения портфелей мальчиков. Сейчас водолазы стараются обследовать как можно большую площадь акватории реки, так как со дня на день начнётся период активного ледохода и половодья, который временно приостановит их работу. В этот период водолазам запрещено погружаться из-за угрозы их жизни.