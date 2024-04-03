Во Владивостоке на пешеходном переходе сбили подростка

Отметим, что следственный комитет уже возбудил административное производство по статье 12.24 КоАП РФ «Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего». На данный момент ведется расследование всех версий происшествия, в результате которых будет принято решение с вынесением обвинений водителю.