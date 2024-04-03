Во Владивостоке на пешеходном переходе сбили подростка

В районе дома № 1Б на улице Адмирала Фокина произошло ДТП на пешеходном переходе. Как уточнили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, пострадавшим оказался 16-летний подросток.
Было установлено, что за рулем транспортного средства находилась 69-летняя женщина. Водитель машины Toyota Corolla Fielder Hybrid двигалась в направлении улицы Адмирала Фокина со стороны Пограничной, где совершила наезд на несовершеннолетнего пешехода, который двигался на встречу слева.
Пострадавшему подростку назначено амбулаторное лечение после выявления у него ушибов голени в результате аварии.
Отметим, что следственный комитет уже возбудил административное производство по статье 12.24 КоАП РФ «Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего». На данный момент ведется расследование всех версий происшествия, в результате которых будет принято решение с вынесением обвинений водителю.