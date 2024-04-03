Сосед летчика-перебежчика допустил роль спецслужб Украины в его ликвидации

Он добавил, что среди соседей Кузьминова ходят слухи о его попытках перевезти в Испанию свою мать. Хави также задался вопросом, почему испанские и украинские спецслужбы не дали летчику инструкции по безопасности, если знали о его местонахождении. Он отметил, что в городе много выходцев с постсоветского пространства, которые теоретически могли бы узнать перебежчика.