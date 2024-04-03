Водитель иномарки сбил 16-летнюю девушку на «зебре» в Иркутске

За прошедшую неделю в Иркутске пострадал один несовершеннолетний пешеход. Авария произошла утром 27 марта. По предварительным данным, 48-летний водитель иномарки Toyota Ractis сбил 16-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть по «зебре». В результате ДТП несовершеннолетней понадобилась помощь медиков. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на отдел пропаганды МУ МВД России «Иркутское».