Водитель иномарки сбил 16-летнюю девушку на «зебре» в Иркутске

За прошедшую неделю в Иркутске пострадал один несовершеннолетний пешеход. Авария произошла утром 27 марта. По предварительным данным, 48-летний водитель иномарки Toyota Ractis сбил 16-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть по «зебре». В результате ДТП несовершеннолетней понадобилась помощь медиков. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на отдел пропаганды МУ МВД России «Иркутское».
Проверку по факту ДТП начали в прокуратуре. По итогам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере безопасности дорожного движения, уточнили в пресс-службе регионального ведомства.
Ранее агентство сообщало, что 10 дорожно-транспортных происшествий произошло в Иркутске и Иркутском районе с 25 по 31 марта. В результате травмы получили 12 взрослых и один ребенок.