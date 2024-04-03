Жительница Комсомольска хотела отвезти наркотики из Хабаровска в Амурск

«В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 и ч.4 ст. 228.1 — покушение на незаконный сбыт наркотических средств. В настоящее время уголовное дело с утвержденным транспортным прокурором обвинительным заключением передано в суд. В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — сообщает пресс-служба УТ МВД России по ДФО.