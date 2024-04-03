Задержали находящегося в федеральном розыске хабаровского организатора притона

Сотрудники отдела уголовного розыска УМВД России по Хабаровску в сотрудничестве с экипажем отдельного батальона патрульно-постовой службы городской полиции задержали 45-летнего мужчину, который был объявлен в федеральный розыск. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Подозреваемый организовал в своей квартире на улице Фрунзе притон, где посетители употребляли наркотики. Незаконную деятельность мужчины пресекли сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Хабаровскому краю в мае прошлого года.
— После завершения расследования, уголовное дело в отношении мужчины завели по статье УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Дело направили в суд, однако мужчина перестал появляться на судебных заседаниях, что привело к его объявлению в розыск и заочному избранию меры пресечения в виде заключения под стражу, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.
В настоящее время подозреваемый помещен в следственный изолятор.