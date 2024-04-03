Задержали находящегося в федеральном розыске хабаровского организатора притона

— После завершения расследования, уголовное дело в отношении мужчины завели по статье УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Дело направили в суд, однако мужчина перестал появляться на судебных заседаниях, что привело к его объявлению в розыск и заочному избранию меры пресечения в виде заключения под стражу, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.