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Задержали находящегося в федеральном розыске хабаровского организатора притона

45-летнего мужчину водворили в СИЗО.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники отдела уголовного розыска УМВД России по Хабаровску в сотрудничестве с экипажем отдельного батальона патрульно-постовой службы городской полиции задержали 45-летнего мужчину, который был объявлен в федеральный розыск. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Подозреваемый организовал в своей квартире на улице Фрунзе притон, где посетители употребляли наркотики. Незаконную деятельность мужчины пресекли сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Хабаровскому краю в мае прошлого года.

— После завершения расследования, уголовное дело в отношении мужчины завели по статье УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Дело направили в суд, однако мужчина перестал появляться на судебных заседаниях, что привело к его объявлению в розыск и заочному избранию меры пресечения в виде заключения под стражу, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В настоящее время подозреваемый помещен в следственный изолятор.