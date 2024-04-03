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Жителям Приангарья стали присылать «письма из налоговой»

Аферисты в желании обмануть как можно больше людей перешли на рассылку платёжек.

Источник: Freepik

Жители Приангарья стали получать «письма из налоговой» с требованием оплатить налоговые сборы. Об этом сообщила пресс-служба Иркутского областного отделения СГУ Центробанка.

В письме содержится платёжка с реквизитами и QR-кодом для оплаты. Вот только сумма в ней большая, а при переходе и попытке оплатить она ещё вырастает. Письмо может быть бумажным или электронным, но факт один: при переходе вы и налоги не оплатите, и средства не сохраните.

Также часто рассылаются письма с напоминанием о времени подачи налоговой декларации с выходом на сайт, где можно эту декларацию заполнить. Только он фишинговый. Заполнив данные, гражданин отдаст их мошенникам.

При оплате любой квитанции её нужно тщательно изучить и платить только на известные реквизиты либо уточнять данные у тех той организации, которая прислала платёжку.

А начисленные налоги всегда можно проверить на Госуслугах. С входом с отдельного сайта, а не со ссылки в непонятном письме.