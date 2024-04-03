Жителям Приангарья стали присылать «письма из налоговой»

Жители Приангарья стали получать «письма из налоговой» с требованием оплатить налоговые сборы. Об этом сообщила пресс-служба Иркутского областного отделения СГУ Центробанка.
В письме содержится платёжка с реквизитами и QR-кодом для оплаты. Вот только сумма в ней большая, а при переходе и попытке оплатить она ещё вырастает. Письмо может быть бумажным или электронным, но факт один: при переходе вы и налоги не оплатите, и средства не сохраните.
При оплате любой квитанции её нужно тщательно изучить и платить только на известные реквизиты либо уточнять данные у тех той организации, которая прислала платёжку.
А начисленные налоги всегда можно проверить на Госуслугах. С входом с отдельного сайта, а не со ссылки в непонятном письме.