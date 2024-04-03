В зоне СВО успешно испытали комплекс борьбы с FPV-дронами «Тетраэдр»

«Принцип работы: постановка широкодиапазонной помехи на каналы управления, в том числе со смещенными частотами. Простой и надежный подавитель, который прошел жесткую программу тестирования, доказал свою эффективность», — сказал он в беседе с РИА Новости.
Комплекс можно устанавливать как на военные, так и на гражданские объекты. Его можно применять для защиты стационарных объектов вроде блокпостов или автобусных остановок.
Ранее военный эксперт Франк-Штефан Гэди рассказал о том, как российским военнослужащим удалось отключить украинские реактивные системы залпового огня HIMARS. Это удалось сделать с помощью мощных систем радиоэлектронной борьбы. Российские системы радиоэлектронной борьбы оказали влияние на эффективность ракет Вооруженных сил Украины.
Ранее инженеры немецкой компании Quantum Systems высоко оценили российские системы радиоэлектронной борьбы, отметив, что они позволяют эффективно глушить дроны Вооруженных сил Украины и не позволяют им достигнуть цели.
Также эксперты отмечали, что российские беспилотники «Ланцет» становятся все больше угрозой для техники Вооруженных сил Украины в ходе боевых столкновений.