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В Ачинске мужчина погиб во время пожара в дачном доме

В Ачинске Красноярского края мужчина погиб во время пожара в своем дачном доме.

Об этом рассказали в МЧС.

Все произошло вечером 2 февраля в СНТ «Горняк». Около 19:00 загорелся кирпичный дом, на момент прибытия пожарной охраны внутри он был полностью охвачен огнем. Площадь пожара составила 21 квадратный метр, на месте происшествия работали 9 человек и 3 единицы техники. Погиб мужчина.

«Всего за сутки в Красноярском крае было потушено 12 пожаров, добровольная пожарная охрана привлекалась один раз в Иланском районе», — сообщили МЧС.

Напомним, что накануне в Дивногорске в результате пожара в одноэтажном жилом доме погибли двое мужчин и женщина. Трагедия произошла 30 марта в пятом часу вечера. О пожаре сообщили соседи.

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