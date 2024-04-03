В Ачинске мужчина погиб во время пожара в дачном доме

Все произошло вечером 2 февраля в СНТ «Горняк». Около 19:00 загорелся кирпичный дом, на момент прибытия пожарной охраны внутри он был полностью охвачен огнем. Площадь пожара составила 21 квадратный метр, на месте происшествия работали 9 человек и 3 единицы техники. Погиб мужчина.