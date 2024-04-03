В Красноярске рядом с БСМП нашли трупы мужчины и женщины

В Красноярске недалеко от БСМП нашли тела погибших мужчины и женщины. Информация об этом появилась в Telegram-канале «112 Красноярск».
Информацию о найденных телах подтвердили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.
Тело мужчины со следами укусов собак было найдено 1 апреля на улице Вильского. Тело женщины — спустя день на территории больницы. В обоих случаях следов криминальной смерти не обнаружено.
Криминалисты выясняют обстоятельства произошедшего и причины их гибели. Возраст и личности погибших устанавливаются.
В Telegram-канале писали, что тело женщины пролежало какое-то время на территории больницы в снегу. Тело мужчины тоже лежало долго. Оно начало разлагаться.
Ранее сообщалось о том, что в Красноярском крае будут судить женщину, 2-летняя дочь которой погибла из-за падения тумбы с телевизором.