«Над деревней плач и черный дым». В Иркутской области сожгли тысячи коров

«До сих пор коров сжигаем, над деревнями плач», — говорит председатель областного Союза предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Дмитрий Баймашев. — Есть угроза потери продовольственной безопасности по молоку". Подробности в материале irk.aif.ru.
Витает чёрный дым
По региону бродит ЗУД — заразный узелковый дерматит. Инфекцией болеет крупный и мелкий рогатый скот. Для человека она не опасна. Но если болячку подхватило животное, то его уничтожают — усыпляют, а потом сжигают.
Первый очаг заболевания в Иркутской области выявили 12 февраля — в семи подсобных хозяйствах деревни Лохово Черемховского района ЗУД обнаружили у 82 коров. «От болезни пало 14 животных, остальных — забили, трупы сожгли», — прокомментировал ситуацию глава Бельского поселения Александр Тюменцев. Этот муниципалитет включает в себя Лохово.
С тех пор инфекция разнеслась по области. Последние на данный момент случаи заболевания были выявлены 25 марта в селе Унгин Осинского района. Всего обнаружено 37 очагов узелкового дерматита в пяти районах.
Чтобы предотвратить распространение вируса, в затронутых болезнью хозяйствах и в 30-километровой зоне вокруг вводят карантин, поголовно вакцинируют скот и уничтожают больных животных. По словам очевидцев, выглядит эта процедура жутко.
Возле фермы недалеко от посёлка Ударник под Ангарском выставили полицейский пост: следить, чтобы туши не вывозили, а уничтожали на месте, рассказывают местные жители. Люди в защитных костюмах сваливают в вырытую яму покрышки, старые шпалы и всё поджигают. Рядом на всякий случай дежурят пожарные. Трактор с клешнёй-манипулятором закидывает в огонь туши животных. Вот уже два месяца над деревнями витает жирный чёрный дым.
Брешь закроют новыми фермами
«В целом по области изъято не более 1,5% скота от общего количества, — говорит зампред правительства региона Владимир Читоркин. — С учётом того, что в 2024 году введут новые животноводческие фермы, проблем с доступностью молока и мяса не будет».
По данным Иркутскстата, в Приангарье — 296 тыс. голов крупного рогатого скота. 1,5% от этого количества — 4,5 тыс. животных. Но тот же Дмитрий Баймашев заявил, что его предприятие, которое является крупнейшим в области производителем молока, из-за инфекции лишилось 6 тыс. дойных коров. Это не считая погибших бурёнок в других хозяйствах.
«Есть примеры, когда фермеры теряют всё стадо, такая беда случилась с моим соседом, 200 голов — как не бывало, — рассказывает фермер из деревни Коты Лев Лабарешных. — Ему обещали компенсацию, но сколько времени и сил уйдёт на восполнение поголовья? Коровы не плодятся, как кролики, они начинают телиться только года в три. Кроме того, покупать тёлочек придётся за пределами области — тех, что разводят в регионе, не хватит».
По приказу федерального Минсельхоза, даже после того, как карантин снимут, ещё целый год будет запрещено ввозить в бывшие очаги заболевания и неблагополучные территории невакцинированный скот, а из них — вывозить животных куда-либо, кроме убойного пункта. Здесь нельзя будет проводить животноводческие ярмарки и выставки. Эти требования необходимы, но восстановление поголовья они не ускорят.
Крутись как хочешь?
С выплатой компенсаций тоже не всё гладко. Официальная схема простая. Перед уничтожением животных взвешивают: за килограмм живого веса платят 195 рублей — крупный рогатый скот и 210 рублей — овцы, козы. Из областного бюджета животноводам уже перевели более 380 миллионов.
Однако, по словам Дмитрия Баймашева, деньги получили далеко не все.
«Выплаты проводятся крайне непонятно, — считает руководитель Союза предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. — Ко мне обращались фермеры, которым отказали в компенсации. Речь идёт примерно о 700 головах умерщвлённого скота».
Как отмечает директор животноводческого предприятия, депутат Ушаковской думы Фируз Мирвалиев, в компенсации отказывают тем, кто не выполнил все требования закона по регистрации скота.
«У нас на предприятии есть собственные ветеринары, они помогали проводить вакцинацию в Иркутском районе и не раз наблюдали такую картину: по документам в хозяйстве две коровы, а на деле — пять, — делится Фируз Сафарович. — Другая проблема — Роспотребнадзор запретил закупать продукцию у хозяйств, которые находятся в карантинной зоне, даже если на ферме нет случаев заболевания и все животные привиты. Мы выливали молоко в канализацию».
При этом выплаты по кредитам за взятую в лизинг технику фермеры должны платить исправно, никаких отсрочек нет.
«Сложности сельхозпроизводителей сказываются и на работниках. — продолжает Фируз Мирзалиев. — Нам, например, пришлось отправлять людей в отпуск без содержания».
По мнению депутата, областным властям надо поддержать более широкий круг пострадавших фермеров. И как можно раньше объявить об этой поддержке. Ведь готовить технику к посевной, закупать семена, топливо — нужно уже сейчас. Чтобы в плане развития сельского хозяйства область не «встала на колени», производители должны понимать, на что они могут рассчитывать.
Комментарий
Иван Мельцов, кандидат ветеринарных наук, доцент кафедры специальных ветеринарных дисциплин Иркутского государственного аграрного университета:
— Впервые в России заразный узелковый дерматит зафиксировали в 2015 году. По данным исследований, в нашу страну в предыдущие годы проникали два штамма вируса: в Забайкалье — монгольский, на Урал и западнее — азиатский, который происходит с Ближнего Востока. Какой вирус пришёл в Иркутскую область в 2024 году, ещё предстоит выяснить.
Есть основания полагать, что причиной массового заболевания стали больные овцы, завезённые в одно из фермерских хозяйств региона. Оптимальный выход, для того чтобы не допустить распространение заражения, — ликвидация заболевших особей. Большинство умерщвлённых животных — крупный рогатый скот. Овец и коз заразилось совсем немного. Среди пострадавших — два крупных предприятия, в Иркутском и в Черемховском районах, одно большое стадо у фермера под Ангарском. Остальное — мелкие и средние животноводческие фермы, личные подсобные хозяйства. Сейчас вакцинацией и ревакцинацией охвачена практически вся область вплоть до северного Братска. Студенты Иркутского ГАУ с первых дней распространения заболевания пришли на помощь ветеринарным службам. Работали четыре бригады студенческого отряда «Айболит» под руководством сотрудников кафедры.
Последний очаг в Осинском районе 25 марта, видимо, появился между первым и вторым этапами вакцинации, когда у животных ещё не сформировался стойкий иммунитет. Новых массовых вспышек я бы не ждал, но ни одна вакцина не даёт 100-процентную защиту. Поэтому владельцам даже вакцинированного скота всё равно надо следить за состоянием его здоровья и при обнаружении признаков болезни сообщать в службу ветеринарии.
В ближайшие три года вакцинация скота от ЗУД будет проходить каждый год в плановом режиме, для граждан она бесплатная, но обязательная.
Мнение
Дмитрий Худаков, председатель наблюдательного совета Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств Иркутской области:
— Помимо непосредственной поддержки производителей мяса и молока, областным властям стоит обратить внимание на «смежников». Например, тех, кто производит корма, скупает молоко у населения и поставляет переработчикам.
Дело не только в том, что они несут убытки сейчас. Скоро начнётся посевная. Как фермеру, который выращивал кормовое зерно, понять, какой будет в новом сезоне спрос на его продукцию, сколько зерна ему сеять? Кроме того, из-за ЧС производители могут не выполнить взятые на себя обязательства перед коммерческими партнёрами и государством, что чревато выплатой неустоек и другими проблемами. Минсельхоз должен отслеживать все стороны проблемы и при необходимости помогать сельхозпроизводителям.
КСТАТИ
В Бурятии вакцинация от узелкового дерматита включена в реестр обязательных прививок сельхозживотных. Её проводят бесплатно, а если владелец не озаботился прививкой, то при вспышке заболеваемости или падеже скота от ЗУД компенсация не выплачивается.