«Над деревней плач и черный дым». В Иркутской области сожгли тысячи коров

«Есть примеры, когда фермеры теряют всё стадо, такая беда случилась с моим соседом, 200 голов — как не бывало, — рассказывает фермер из деревни Коты Лев Лабарешных. — Ему обещали компенсацию, но сколько времени и сил уйдёт на восполнение поголовья? Коровы не плодятся, как кролики, они начинают телиться только года в три. Кроме того, покупать тёлочек придётся за пределами области — тех, что разводят в регионе, не хватит».