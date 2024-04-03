Более 250 населенных пунктов Беларуси были без света из-за сильного ветра

МИНСК, 3 апр — Sputnik. За прошедшие сутки электроснабжение нарушалось в 256 населенных пунктах Беларуси, сообщила пресс-служба Минэнерго в официальном Telegram-канале ведомства.
Так, свет отключался в основном в Гомельской и Минской областях. Больше всего из-за непогоды пострадали Гомельский, Светлогорский, Мозырский и Климовичский районы.
«Грозы с дождями и сильным ветром, порывы которого достигали 20−24 м/с, стали причиной падения деревьев и веток на линии электропередачи, местами — их обрыву, повреждению опор», — говорится в сообщении министерства.
Устранением последствий непогоды занимались 86 аварийных бригад, было задействовано 80 единиц техники.
Вместе с тем, по данным на 6:30 среды, восстановительные работы еще продолжаются в 30 населенных пунктах, в основном в Гомельской области.
Столица без света
В Минске также за прошедшие сутки отмечались перебои с электроэнергией. Из-за повреждений кабельной линии в столице произошли локальные отключения электроснабжения.
Так, накануне вечером более 20 домов столкнулись с нарушением электроснабжения в микрорайоне Лошица по улицам Сырокомли, Шпилевского и Игуменский тракт. По Партизанскому проспекту также отключался свет в нескольких домах.
Синоптики предупреждают
Вместе с тем, в среду в Беларуси сохраняются сложные погодные условия — объявлен оранжевый уровень опасности.
По прогнозам Белгидромета, на большей части территории страны будет облачно, пройдут дожди, утром и днем по северу — сильные дожди, местами с мокрым снегом. Ветер прогнозируется южный с переходом на северо-западный 5−10 м/с, во многих районах с порывами до 15−20 м/с.
Как добавили в Минэнерго, в связи с такими сложными погодными условиями их специалисты будут вести постоянный мониторинг ситуации.