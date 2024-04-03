Более 250 населенных пунктов Беларуси были без света из-за сильного ветра

По прогнозам Белгидромета, на большей части территории страны будет облачно, пройдут дожди, утром и днем по северу — сильные дожди, местами с мокрым снегом. Ветер прогнозируется южный с переходом на северо-западный 5−10 м/с, во многих районах с порывами до 15−20 м/с.