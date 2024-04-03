Ричмонд
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске активизировались клещи

Публикуем список мест, куда сдать клеща в Красноярске 2024.

Источник: Комсомольская правда

Еще один признак весны. В Красноярске проснулись клещи. Первый случай был зафиксирован на улице Базайской, рассказали в Роспотребнадзоре. Женщина отнесла членистоногого в лабораторию. Публикуем список мест, куда сдать клеща в Красноярске 2024.

Список мест, куда сдать клеща в Красноярске 2024

Принести клеща можно в региональный центр эпидемиологии и гигиены. Там клеща могут снять с вас, с домашнего питомца, а также провести лабораторное исследование на энцефалит. Адреса пунктов ниже.

— улица Сопочная, 38;

— улица Академика Киренского, 71;

— улица Ленина, 168;

— улица 26 Бакинских Комиссаров, 29.

Центры работают с 8:30 до 17:00. Добавим, что клещей с человека удаляют только в филиале на улице Ленина.

Номер телефона центра: 8−391−202−58−33.

Какие места обработают от клещей в Красноярске 2024

Первый муниципальный контракт уже заключен, рассказали в мэрии. В мэрии рассказали, что обработают 460 гектаров земли. Это участки, прилегающие к природным территориям, а также спальные микрорайоны. К примеру, работы пройдут в Солнечном, Ветлужанке, Студгородке, Академгородке и на улице Калинина.

Обрабатывать специалисты будут и территорию у популярных мест отдыха. К примеру, у «Роева ручья» и «Бобрового лога».

Если вы заметите клеща в городе, можно звонить в службу 005. Если активность клещей подтвердиться, специалисты обязаны будут обработать территорию.

Чем опасны клещи в Красноярске 2024

В первую очередь тем, что эти вредители переносят опасные заболевания. Самое известное из них — это энцефалит. Вирус способен поражать нервную систему человека, что может привести к параличу и даже летальному исходу.

Клещи представляют опасность и для домашних питомцев. Чаще всего они залазят на собак. После прогулки важно осмотреть своего питомца. Если увидите клеща, его надо сразу отвести в лабораторию.

здоровье