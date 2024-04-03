В Красноярске активизировались клещи

Первый муниципальный контракт уже заключен, рассказали в мэрии. В мэрии рассказали, что обработают 460 гектаров земли. Это участки, прилегающие к природным территориям, а также спальные микрорайоны. К примеру, работы пройдут в Солнечном, Ветлужанке, Студгородке, Академгородке и на улице Калинина.