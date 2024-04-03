В Красноярске активизировались клещи

Еще один признак весны. В Красноярске проснулись клещи. Первый случай был зафиксирован на улице Базайской, рассказали в Роспотребнадзоре. Женщина отнесла членистоногого в лабораторию. Публикуем список мест, куда сдать клеща в Красноярске 2024.
Список мест, куда сдать клеща в Красноярске 2024
Принести клеща можно в региональный центр эпидемиологии и гигиены. Там клеща могут снять с вас, с домашнего питомца, а также провести лабораторное исследование на энцефалит. Адреса пунктов ниже.
— улица Сопочная, 38;
— улица Академика Киренского, 71;
— улица Ленина, 168;
— улица 26 Бакинских Комиссаров, 29.
Центры работают с 8:30 до 17:00. Добавим, что клещей с человека удаляют только в филиале на улице Ленина.
Номер телефона центра: 8−391−202−58−33.
Какие места обработают от клещей в Красноярске 2024
Первый муниципальный контракт уже заключен, рассказали в мэрии. В мэрии рассказали, что обработают 460 гектаров земли. Это участки, прилегающие к природным территориям, а также спальные микрорайоны. К примеру, работы пройдут в Солнечном, Ветлужанке, Студгородке, Академгородке и на улице Калинина.
Обрабатывать специалисты будут и территорию у популярных мест отдыха. К примеру, у «Роева ручья» и «Бобрового лога».
Если вы заметите клеща в городе, можно звонить в службу 005. Если активность клещей подтвердиться, специалисты обязаны будут обработать территорию.
Чем опасны клещи в Красноярске 2024
В первую очередь тем, что эти вредители переносят опасные заболевания. Самое известное из них — это энцефалит. Вирус способен поражать нервную систему человека, что может привести к параличу и даже летальному исходу.
Клещи представляют опасность и для домашних питомцев. Чаще всего они залазят на собак. После прогулки важно осмотреть своего питомца. Если увидите клеща, его надо сразу отвести в лабораторию.