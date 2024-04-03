В Краснодаре сгорели гаражи и автосервис с машинами

В Краснодаре минувшим вечером произошел пожар. Загорелся автосервис в Карасунском округе.



Очевидцы поделились кадрами с места происшествия. На них свидетели запечатлели полыхающее огнем здание и обугленные машины. По словам местных жителей, пламя уничтожило две машины, еще два авто частично пострадали, написали паблики.



Выяснилось, что сообщение о возгорании гаражей на улице Уральской поступило в экстренную службу 2 апреля в 20:32. Спустя 5 минуты на место прибыли спасатели. Они установили, что огонь охватил площадь в 150 квадратных метров.



В 21:13 удалось потушить пожар. Через 19 минут было ликвидировано открытое горение.



К тушению огня привлекалось 15 спасателей. Было задействовано 5 единиц техники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.



В результате происшествия никто не пострадал. Эвакуация не потребовалась.