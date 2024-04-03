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Казахстан опроверг причастность к атакам беспилотников на Татарстан

С соответствующим заявлением выступило Минобороны страны.

«Распространяемая в некоторых Telegram-каналах информация о том, что якобы беспилотники, атаковавшие объекты Республики Татарстан, были запущены с территории Казахстана не соответствует действительности», — заявили в Министерстве обороны Казахстана.

В ведомстве подчеркнули, что такие вбросы направлены на дискредитацию страны. Минобороны Казахстана попросило жителей и прессу доверять исключительно официальным каналам информации и не реагировать на слухи.

Напомним, беспилотники атаковали Татарстана утром 2 апреля. Удар пришелся на Елабугу и Нижнекамск.