Четверо южноуральцев погибли в ночных пожарах

«Увы, в домах южноуральцев не были установлены автономные пожарные извещатели, а значит, шанс на спасение в ночное время был упущен», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.
В Кунашакском районе в огне погибли два человека, предварительно, из-за непотушенной сигареты.
Двое взрослых жильцов стали жертвами пожара в поселке Тургояк. Огонь унес жизни, предварительно, из-за короткого замыкания электропроводки. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров.
Ранее «ФедералПресс» писал о том, что в Челябинске в школе № 28 отменили уроки из-за крупного пожара в здании бывшего общежития ЧВВАКУШа на улице Героя России Молодова.