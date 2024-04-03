Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Четверо южноуральцев погибли в ночных пожарах

ЧЕЛЯБИНСК, 3 апреля, ФедералПресс. За одну ночь на Южном Урале произошло сразу две трагедии: в пожарах погибли четыре человека. Возгорания случились в жилых домах в поселке Тургояк и в селе Большой Куяш Кунашакского района.

«Увы, в домах южноуральцев не были установлены автономные пожарные извещатели, а значит, шанс на спасение в ночное время был упущен», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

В Кунашакском районе в огне погибли два человека, предварительно, из-за непотушенной сигареты.

Двое взрослых жильцов стали жертвами пожара в поселке Тургояк. Огонь унес жизни, предварительно, из-за короткого замыкания электропроводки. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров.

Ранее «ФедералПресс» писал о том, что в Челябинске в школе № 28 отменили уроки из-за крупного пожара в здании бывшего общежития ЧВВАКУШа на улице Героя России Молодова.

пожары