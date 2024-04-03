Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава СКР потребовал доклад о преступлениях иностранцев в Самарской области

Александр Бастрыкин заинтересовался ситуацией с иностранцами после обращений жителей Самарской области.

Источник: Комсомольская правда

Председатель СКР Александр Бастрыкин обратил внимание на ситуацию с преступлениями иностранцев в Самарской области. Он поручил доложить о проблеме после многочисленных обращений жителей региона.

— В социальных сетях жители Самары просят принять меры по пресечению противоправных действий мигрантов, проживающих на территории региона и совершающих различные преступления против личности и в отношении детей, — сообщили в информационном центре СК России.

В связи с этим Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Самарской области Алексею Колбасину предоставить оперативный доклад по ситуации и рассмотреть доводы инициативной группы жителей.

Напомним, недавно в Самарской области было принято решение о лишении гражданства шестерых иностранных жителей. Каждый из них совершил какое-нибудь преступление.

СК