Глава СКР потребовал доклад о преступлениях иностранцев в Самарской области

Председатель СКР Александр Бастрыкин обратил внимание на ситуацию с преступлениями иностранцев в Самарской области. Он поручил доложить о проблеме после многочисленных обращений жителей региона.
— В социальных сетях жители Самары просят принять меры по пресечению противоправных действий мигрантов, проживающих на территории региона и совершающих различные преступления против личности и в отношении детей, — сообщили в информационном центре СК России.
В связи с этим Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Самарской области Алексею Колбасину предоставить оперативный доклад по ситуации и рассмотреть доводы инициативной группы жителей.
Напомним, недавно в Самарской области было принято решение о лишении гражданства шестерых иностранных жителей. Каждый из них совершил какое-нибудь преступление.