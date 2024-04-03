18 свердловчан судят за хищения денег с помощью фиктивных ДТП

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, всего на скамье подсудимых оказалось 18 человек. С августа 2020 по июнь 2023 года свердловчане, имея специальные познания в ремонте автомобилей и оформлении выплат, похищали деньги у страховых компаний. Для этого они умышленно повреждали машины, создавая видимость повреждений при ДТП, а также извлекали подушки безопасности.