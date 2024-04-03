В аэропорту Красноярска у забывчивой пассажирки украли багаж

В аэропорту Красноярска у пассажирки украли багаж. Женщина прилетела в столицу края, получила вещи, погрузила их на тележку и выехала из терминала. И по невнимательности оставила на тележке одну сумку. Когда спохватилась и вернулась — сумки и след простыл.