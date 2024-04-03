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В аэропорту Красноярска у забывчивой пассажирки украли багаж

Транспортные полицейские по горячим следам задержали похитителя чужих сумок в аэропорту Красноярска.

Источник: Комсомольская правда

В аэропорту Красноярска у пассажирки украли багаж. Женщина прилетела в столицу края, получила вещи, погрузила их на тележку и выехала из терминала. И по невнимательности оставила на тележке одну сумку. Когда спохватилась и вернулась — сумки и след простыл.

Тогда она обратилась в дежурную часть полиции, расположенной в аэропорту. Сообщила, что в пропавшей сумке были личные вещи стоимостью 60 тысяч рублей. Найти того, кто прихватил багаж, оказалось несложно — помогли установленные по всему периметру камеры наблюдения.

Любителем чужих сумок оказался 62-летний житель края, кстати, неоднократно судимый. Увидел одинокую поклажу на тележке на привокзальной площади, оглянулся, чтобы проверить, не смотрит ли кто на него (а про камеры забыл? Или не знал?).

На него завели уголовное дело по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». После того, как транспортные полицейские завершат следственные действия, сумку владелице вернут.