В Башкирии из-за перелива закрыли трассу Сибай — Акъяр

В Хайбуллинском районе талыми водами подтопило трассу Сибай — Акъяр. Дорогу пришлось закрыть, сообщает руководитель госкомитета Башкирии по ЧС Кирилл Первов. Также известно, что спасателями был зафиксирован перелив дороги вблизи поворота к населенному пункту Бурибай. Глубина составляет 5−10 см.
За минувшие сутки еще 65 придомовых территорий были подтоплены талыми водами. Особый контроль установлен девяти районах (Баймакском, Альшеевском, Туймазинском, Хайбуллинском, Миякинском, Кушнаренковском, Давлекановском, Чишминском и Кармаскалинском).
Первов добавил, что на месте подтоплений организован круглосуточный мониторинг за ситуацией.