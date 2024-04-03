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В Башкирии из-за перелива закрыли трассу Сибай — Акъяр

В Башкирии за сутки поступило 65 сообщений о подтоплениях придомовых территорий.

В Хайбуллинском районе талыми водами подтопило трассу Сибай — Акъяр. Дорогу пришлось закрыть, сообщает руководитель госкомитета Башкирии по ЧС Кирилл Первов. Также известно, что спасателями был зафиксирован перелив дороги вблизи поворота к населенному пункту Бурибай. Глубина составляет 5−10 см.

За минувшие сутки еще 65 придомовых территорий были подтоплены талыми водами. Особый контроль установлен девяти районах (Баймакском, Альшеевском, Туймазинском, Хайбуллинском, Миякинском, Кушнаренковском, Давлекановском, Чишминском и Кармаскалинском).

Первов добавил, что на месте подтоплений организован круглосуточный мониторинг за ситуацией.