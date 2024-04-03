В Башкирии из-за перелива закрыли трассу Сибай — Акъяр

В Хайбуллинском районе талыми водами подтопило трассу Сибай — Акъяр. Дорогу пришлось закрыть, сообщает руководитель госкомитета Башкирии по ЧС Кирилл Первов. Также известно, что спасателями был зафиксирован перелив дороги вблизи поворота к населенному пункту Бурибай. Глубина составляет 5−10 см.