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В Челябинской области разбилась «Газель» с пассажирами

Микроавтобус с пассажирами врезался в железобетонные блоки в Челябинской области.

Источник: поисково-спасательная служба Челябинской области

В Челябинской области два человека получили тяжелые травмы в аварии с пассажирским микроавтобусом. ДТП сучилось вечером 2 апреля под Усть-Катавом.

Водитель на служебной «Газели» развозил по домам сотрудников предприятия после рабочего дня. На перекрестке возле поселка Тюбеляс он не справился с управлением, фургон скатился в кювет и врезался в железобетонные блоки. Передняя часть «Газели» при столкновении с препятствием сплющилась, двигатель вдавило внутрь машины.

В салоне в момент аварии были трое пассажиров. Двоих из них эвакуировали из микроавтобуса очевидцы ДТП. Но водителя и сидевшую за его спиной пассажирку зажало в помятой «Газели».

— У водителя в результате сильной деформации кабины между сиденьем и смещенным моторным отсеком оказались зажаты обе ноги и тело, — рассказали в поисково-спасательной службе Челябинской области. — С помощью гидравлического спасательного инструмента и под присмотром бригады скорой медицинской помощи оба пострадавших были вызволены и эвакуированы к автомобилю скорой помощи.