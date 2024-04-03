В Челябинской области разбилась «Газель» с пассажирами

В Челябинской области два человека получили тяжелые травмы в аварии с пассажирским микроавтобусом. ДТП сучилось вечером 2 апреля под Усть-Катавом.
Водитель на служебной «Газели» развозил по домам сотрудников предприятия после рабочего дня. На перекрестке возле поселка Тюбеляс он не справился с управлением, фургон скатился в кювет и врезался в железобетонные блоки. Передняя часть «Газели» при столкновении с препятствием сплющилась, двигатель вдавило внутрь машины.
В салоне в момент аварии были трое пассажиров. Двоих из них эвакуировали из микроавтобуса очевидцы ДТП. Но водителя и сидевшую за его спиной пассажирку зажало в помятой «Газели».
— У водителя в результате сильной деформации кабины между сиденьем и смещенным моторным отсеком оказались зажаты обе ноги и тело, — рассказали в поисково-спасательной службе Челябинской области. — С помощью гидравлического спасательного инструмента и под присмотром бригады скорой медицинской помощи оба пострадавших были вызволены и эвакуированы к автомобилю скорой помощи.