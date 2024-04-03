В Челябинской области разбилась «Газель» с пассажирами

— У водителя в результате сильной деформации кабины между сиденьем и смещенным моторным отсеком оказались зажаты обе ноги и тело, — рассказали в поисково-спасательной службе Челябинской области. — С помощью гидравлического спасательного инструмента и под присмотром бригады скорой медицинской помощи оба пострадавших были вызволены и эвакуированы к автомобилю скорой помощи.