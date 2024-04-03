Жительница Канска задушила сожителя спортивной лентой

Преступление было совершено 29 марта в квартире пары, расположенной в одном из домов по улице 40 лет Октября. Сегодня в СК рассказали подробности:
«По версии следствия, днем сожители употребляли алкогольные напитки. В какой-то момент между ними возник словесный конфликт, в ходе которого 64-летний мужчина стал выгонять женщину из дома. Разозлившись, она взяла резиновую спортивную ленту и задушила его».
Женщина заключена под стражу, ей предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Расследование продолжается.