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Жительница Канска задушила сожителя спортивной лентой

В Красноярском крае 64-летнюю жительницу Канска задержали по подозрению в убийстве своего сожителя.

Источник: РИА "Новости"

Преступление было совершено 29 марта в квартире пары, расположенной в одном из домов по улице 40 лет Октября. Сегодня в СК рассказали подробности:

«По версии следствия, днем сожители употребляли алкогольные напитки. В какой-то момент между ними возник словесный конфликт, в ходе которого 64-летний мужчина стал выгонять женщину из дома. Разозлившись, она взяла резиновую спортивную ленту и задушила его».

Женщина заключена под стражу, ей предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Расследование продолжается.