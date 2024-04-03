2 апреля на пожарах в Приангарье пострадало два человека

Утром, в 7:38, в Иркутске загорелся гараж на улице Ипподромная. Внутри находилась Audi-80, огонь в любой момент мог перекинуться на соседние строения. Во дворе около гаража был обнаружен мужчина, который пытался самостоятельно потушить возгорание, но получил ожог грудной клетки. От госпитализации он отказался. Предварительная версия причины возгорание — бензогенератор, который использовал владелец гаража в отсутствие электроэнергии.