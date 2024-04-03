2 апреля на пожарах в Приангарье пострадало два человека

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Утром, в 7:38, в Иркутске загорелся гараж на улице Ипподромная. Внутри находилась Audi-80, огонь в любой момент мог перекинуться на соседние строения. Во дворе около гаража был обнаружен мужчина, который пытался самостоятельно потушить возгорание, но получил ожог грудной клетки. От госпитализации он отказался. Предварительная версия причины возгорание — бензогенератор, который использовал владелец гаража в отсутствие электроэнергии.
В 23:06 в посёлке Белореченский Усольского района загорелась квартира в пятиэтажном доме. До прибытия спасателей эвакуировались 17 взрослых и четверо детей. В однокомнатной квартире был обнаружен 75-летний мужчина с отравлением угарным газом и ожогами. Его госпитализировали в тяжёлом состоянии. Причиной пожара стало короткое замыкание.