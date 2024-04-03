Одинокая 77-летняя женщина осталась бездомной после телефонного разговора. Рассказываем, что произошло

Телефонные аферисты обманули одинокую пенсионерку, уговорив ее продать квартиру. Теперь 77-летняя жительница Иркутска осталась совсем одна, скоро ей будет негде жить. Об этом сообщают в ГУ МВД России по Иркутской области.
— Полицейские выяснили, что мошенники звонили своей жертве с разных номеров. Они представлялись специалистами банка и стражами правопорядка. Преступники сообщили сибирячке, что неизвестные хотят оформить на нее кредит и завладеть квартирой, — рассказывают в МВД.
Мошенники убедили женщину продать квартиру. По их словам, это необходимо для переоформления документов. После совершения сделки жилье обещали выкупить и вернуть обратно.
Потерпевшая отмечает, что родственников у нее нет и вскоре ей негде будет жить. По словам полицейских, она не до конца осознает, что стала жертвой мошенников.
Покупатель квартиры пояснил, что он спрашивал у женщины, где она будет жить после продажи недвижимости. Но сибирячка говорила, что все нормально и продажа необходима ей для личных целей.
Следователи завели уголовное дело. Ведется расследование.