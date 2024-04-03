Одинокая 77-летняя женщина осталась бездомной после телефонного разговора. Рассказываем, что произошло

Телефонные аферисты обманули одинокую пенсионерку, уговорив ее продать квартиру. Теперь 77-летняя жительница Иркутска осталась совсем одна, скоро ей будет негде жить. Об этом сообщают в ГУ МВД России по Иркутской области.

— Полицейские выяснили, что мошенники звонили своей жертве с разных номеров. Они представлялись специалистами банка и стражами правопорядка. Преступники сообщили сибирячке, что неизвестные хотят оформить на нее кредит и завладеть квартирой, — рассказывают в МВД.

Мошенники убедили женщину продать квартиру. По их словам, это необходимо для переоформления документов. После совершения сделки жилье обещали выкупить и вернуть обратно.

Пенсионерка пыталась спасти свою собственность и деньги, поэтому поверила аферистам и продала жилье по цене в два раза ниже рыночной стоимости. Затем она отправилась в банк, обналичила более четырех миллионов рублей. А потом перевела все деньги на счета преступников.