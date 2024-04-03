Воронежцам рассказали, где были сбиты беспилотники вечером 2 апреля

В соседних с Воронежской областью регионах вечером вторника, 2 апреля, дежурные средства ПВО уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов. Один дрон сбили над территорией Белгородской области, а еще четыре — в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.