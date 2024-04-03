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Воронежцам рассказали, где были сбиты беспилотники вечером 2 апреля

Средства ПВО уничтожили 5 дронов.

В соседних с Воронежской областью регионах вечером вторника, 2 апреля, дежурные средства ПВО уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов. Один дрон сбили над территорией Белгородской области, а еще четыре — в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В Курской области опасность атаки БПЛА объявили в 21:00. Через несколько минут губернатор Курской области Роман Старовойт в своем telegram-канале рассказал о первом сбитом беспилотнике.

В итоге четыре дрона уничтожили над Курском, Октябрьским и Курским районами.

Вечером 2 апреля на территории Воронежской области также объявили опасность атаки БПЛА. Сейчас угрозы беспилотников нет.