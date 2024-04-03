Двух сотрудников Ростехнадзора арестовали после аварии на шахте «Пионер»

Заместителя начальника отдела по надзору за опасными производственными объектами по Амурской области Дальневосточного управления Ростехнадзора и старшего инспектора этого же отдела обвинили в халатности, повлекшей по неосторожности смерть более двух лиц (ч. 3 ст. 293 УК). Им грозит до семи лет лишения свободы.