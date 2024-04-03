В Самарской области мужчина задолжал 7-летней девочке более 100 тысяч рублей

По информации ГУФССП России по Самарской области, мужчину обязали выплачивать четверть от своей зарплаты ребенку, но горожанин не стремился помогать дочери финансово. В результате образовалась задолженность более 100 тысяч рублей. Отец не спешил погашать долг, и сотрудники ведомства возбудили исполнительное производство.