В Самарской области мужчина задолжал 7-летней девочке более 100 тысяч рублей

В Хворостянском районе Самарской области местный житель задолжал крупную сумму перед дочерью. Мужчина долгое время не выплачивал алименты.
По информации ГУФССП России по Самарской области, мужчину обязали выплачивать четверть от своей зарплаты ребенку, но горожанин не стремился помогать дочери финансово. В результате образовалась задолженность более 100 тысяч рублей. Отец не спешил погашать долг, и сотрудники ведомства возбудили исполнительное производство.
В отношении должника составили протокол. Теперь горожанин проведет время за общественно-полезными работами.