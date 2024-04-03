Минобороны: с начала года на службу по контракту поступило 100 тыс. человек

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Жертвами стали 144 человек, 551 человек пострадал. Ответственность за теракт брало на себя «Исламское государство» (признано террористическим и запрещено). О причастности группировки говорят американские спецслужбы. Президент Владимир Путин говорил, что теракт совершили радикальные исламисты. При этом глава ФСБ Александр Бортников допускал, что к теракту в «Крокус Сити Холле» могут быть причастны США, Великобритания и Украина.