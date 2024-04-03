Минобороны: с начала года на службу по контракту поступило 100 тыс. человек

«С начала текущего года на военную службу по контракту в вооруженные силы Российской Федерации поступило уже более 100 тыс. человек», — сообщило Минобороны. Как отмечают в ведомстве, за последние полторы недели в пунктах отбора на военную службу по контракту «фиксируется существенный рост числа желающих» участвовать в боевых действиях на Украине.
По данным Минобороны, ежедневно в пункты отбора на контракт по всей стране приходит до 1,7 тыс. человек, а за последние десять дней контракты для участия в боевых действиях на Украине заключили 16 тыс. граждан.
В ходе собеседований, проведенных за последнюю неделю в пунктах отбора в городах России, большинство кандидатов в качестве основного мотива заключить контракт указывали желание отомстить за погибших в трагедии, произошедшей 22 марта 2024 года в Подмосковье.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Жертвами стали 144 человек, 551 человек пострадал. Ответственность за теракт брало на себя «Исламское государство» (признано террористическим и запрещено). О причастности группировки говорят американские спецслужбы. Президент Владимир Путин говорил, что теракт совершили радикальные исламисты. При этом глава ФСБ Александр Бортников допускал, что к теракту в «Крокус Сити Холле» могут быть причастны США, Великобритания и Украина.