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Видео последствий оползня опубликовала мэрия Сочи

Грунт и куски бетонной стены, обвалившиеся на железную дорогу, продолжают убирать в Сочи.

В ночь на 3 апреля на железнодорожный перегон Дагомыс — Мамайка в Сочи сошел оползень. Движение поездов не останавливалось, вагоны пустили по одной свободной полосе. Пути продолжают расчищать.

Видео последствий оползня опубликовала мэрия курорта. На кадрах видно, что грязь сошла на один из путей. По данным СКЖД, повреждены 20 метров подпорной стены и опоры контактной сети. Идут восстановительные работы.

Ранее сообщалось, что ЧП случилось из-за коммунальной аварии, в результате которой начался оползневый процесс.