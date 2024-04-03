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В Казани совершил экстренную посадку самолет, летевший из Москвы

Одной из пассажирок стало плохо.

Источник: Без источника

Самолет, выполнявший рейс из Москвы в Иркутск, совершил ночью вынужденную посадку в аэропорту Казани из-за ухудшения состояния здоровья одной из пассажирок. Об этом пишет ИА «Татар-информ».

28-летней женщине на борту стало плохо, поэтому капитан воздушного судна принял решение об экстренной посадке. После успешного оказания помощи пострадавшей, рейс возобновил свой маршрут в направлении Иркутска.

Ранее мы писали, что в 2023 году российские авиакомпании реализовали крупномасштабную операцию по выкупу 165 иностранных самолетов у западных лизингодателей, потратив на это более 300 миллиардов рублей из средств Фонда национального благосостояния.

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