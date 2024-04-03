Главу Россошанского района Воронежской области подозревают в мошенничестве

Главу администрации Россошанского района Юрия Мишанкова задержали по подозрению в мошенничестве, сообщают «Вести Воронеж» со ссылкой на региональный СК.
В правительстве Воронежской области уточнили, что с 3 апреля Юрий Мишанков по собственному желанию сложил полномочия главы администрации района. Исполнение его обязанностей на данный момент возложено на первого заместителя главы администрации района Александра Хиценко.
«В правительстве Воронежской области готовы оказать всю возможную помощь следствию для обеспечения максимально объективного изучения вопросов, которые заинтересовали правоохранителей», — добавили власти.